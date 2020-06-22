Цены на руду в Китае росли семь недель подряд Фьючерсы на железную руду в Даляне в пятницу 19 июня продемонстрировали седьмой недельный прирост подряд, несмотря на очередную волатильную сессию, поскольку спотовые цены оставались вблизи 10-месячных максимумов, поддерживаемых высоким спросом на металлургическое сырье.



Железная руда на Китайской товарной бирже в Даляне подорожала на 0,1% до 768 юаней (108,55 долл.) за тонну и выросла на 0,7% на этой неделе. Наиболее торгуемый контракт на Сингапурской бирже прибавил 0,2% до 100,27 долл. за тонну во второй половине дня.



Китайский эталонный контракт в этом году прибавил 34%, чему способствовали падающие запасы портовой железной руды в Китае, а также оживленный спрос, подкрепленный стремлением Пекина к развитию инфраструктуры для поддержки экономики.



Согласно последнему исследованию, проведенному консалтинговой компанией Mysteel, запасы железной руды в 45 крупных портах Китая сокращаются в течение девятой недели подряд с 12 по 18 июня до примерно 106 миллионов тонн.



Тем не менее, ралли железной руды, по-видимому, теряет обороты из-за сезонной слабости внутреннего спроса на сталь, так как сезон дождей в южных регионах должен замедлить строительные работы, а последняя вспышка коронавируса вызывает осторожность.



МинПром



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