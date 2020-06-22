Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на нефть начали неделю снижением

22.06.20 08:58
печать
размер текста:

Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Утром цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26% — до 42,09 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% — до 39,66 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,13% — до 39,7 доллара за баррель.

Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение.

"Потенциальный экономический ущерб от нового раунда контрмер COVID-19, вероятно, будет сдерживать энтузиазм инвесторов", — отметил агентству Reuters главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.

При этом поддержку ценам оказывает тот факт, что в Соединенных Штатах продолжает активно снижаться количество действующих нефтяных и газовых буровых установок. В пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 19 июня, их число в США уменьшилось на 7, до 199 агрегатов. Это уже 14-е снижение подряд. Таким образом, за все это время число буровых установок снизилось на 465 штук или на 72,6%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:03
Цены на руду в Китае росли семь недель подряд
09:39
Минэнерго проведет аудит шахты Краснолиманская
09:08
Норильский никель продал австралийские активы
08:54
Алжирский метзавод возобновляет производство
08:08
Прокуратура Швейцарии начала расследовать коррупцию в Glencore
19.06.20
20:04
Трубный бизнес Интерпайпа получил квартальный убыток
18:02
Полиция будет следить за соблюдением карантина – Шмыгаль
17:48
Продукты дешевеют, украинцы уезжают на работу за границу – НБУ
17:34
В ОГХК возобновили работу Вольногорского комбината
17:30
Повышение тарифа на передачу Укрэнерго – крайняя мера
17:15
Квотирование импорта нефтепродуктов чревато монополизацией рынка
17:00
ОГХК опровергает подписание соглашения с компанией Кемурс
16:58
Госстат решил, что ВВП Украины упал не так уж катастрофично
16:41
ЕС продлил экономические санкции против России
16:21
Вслед за газом начал дорожать и бензин
16:05
Вкладчики прогоревших банков не спешат забирать свои миллиарды
15:51
Газпром демонтирует трубы на украинской границе
15:32
Укрэнерго обяжут повысить тарифы с августа почти в 4 раза
15:15
Жесткий карантин мощно ударит по экономике Украины
14:54
Нужно не повышать ренту на добычу руды, а уменьшать ее – Наливайченко
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!