Цены на нефть начали неделю снижением Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.



Утром цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26% — до 42,09 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% — до 39,66 доллара за баррель.



Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,13% — до 39,7 доллара за баррель.



Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение.



"Потенциальный экономический ущерб от нового раунда контрмер COVID-19, вероятно, будет сдерживать энтузиазм инвесторов", — отметил агентству Reuters главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.



При этом поддержку ценам оказывает тот факт, что в Соединенных Штатах продолжает активно снижаться количество действующих нефтяных и газовых буровых установок. В пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 19 июня, их число в США уменьшилось на 7, до 199 агрегатов. Это уже 14-е снижение подряд. Таким образом, за все это время число буровых установок снизилось на 465 штук или на 72,6%.



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