Норильский никель продал австралийские активы Российская группа «Норильский Никель» заключила сделку с австралийской горнодобывающей корпорацией BHP о продаже ей своих активов в Австралии. Они включают никелевое месторождение Honeymoon Well, расположенное в Западной Австралии, и паи в двух совместных (с BHP) проектах Albion Downs North и Jericho, где велась геологоразведка. Как сообщил старший вице-президент «Норильского Никеля» Сергей Дубовицкий, возглавляющий блок стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения, с продажей Honeymoon Well компания завершила выход из австралийских активов, что позволит ей полностью сосредоточиться на развитии проектов в России. Со своей стороны, BHP заявляет, что благодаря этой сделке консолидирует свои никелевые активы в Австралии. Месторождение Honeymoon Well расположено в 50 км от ее собственного рудника Mt Keith и в 100 км от обогатительной фабрики Leinster. Поэтому объединение позволяет ей рассчитывать на синергический эффект.





