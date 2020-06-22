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Норильский никель продал австралийские активы
22.06.20 09:08 , Металлоснабжение и сбыт
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Российская группа «Норильский Никель» заключила сделку с австралийской горнодобывающей корпорацией BHP о продаже ей своих активов в Австралии.
Они включают никелевое месторождение Honeymoon Well, расположенное в Западной Австралии, и паи в двух совместных (с BHP) проектах Albion Downs North и Jericho, где велась геологоразведка.
Как сообщил старший вице-президент «Норильского Никеля» Сергей Дубовицкий, возглавляющий блок стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения, с продажей Honeymoon Well компания завершила выход из австралийских активов, что позволит ей полностью сосредоточиться на развитии проектов в России.
Со своей стороны, BHP заявляет, что благодаря этой сделке консолидирует свои никелевые активы в Австралии. Месторождение Honeymoon Well расположено в 50 км от ее собственного рудника Mt Keith и в 100 км от обогатительной фабрики Leinster. Поэтому объединение позволяет ей рассчитывать на синергический эффект.
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