Алжирский метзавод возобновляет производство

Алжирская металлургическая компания El Hadjar возобновила производство стали и проката после трехмесячного перерыва, вызванного карантином, введенным в марте текущего года из-за эпидемии коронавируса.

Компания в середине июня вернула на работу около 4 тыс. сотрудников. Как сообщает El Hadjar, на предприятии соблюдаются все меры санитарной безопасности.

Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн. т стали в год. На нем пока продолжает простаивать одна из доменных печей, но запущено производство холоднокатаного проката и сварных труб. Поставки полуфабрикатов для прокатного производства частично осуществляются из складских запасов.



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