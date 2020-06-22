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Прокуратура Швейцарии начала расследовать коррупцию в Glencore

22.06.20 08:08
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Прокуратура Швейцарии открыла уголовное расследование по делу британо-швейцарской компании Glencore — одной из крупнейших в мире фирм по торговле металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией, пишет газета "Коммерсант".

Дело связано с предполагаемыми случаями коррупции в Демократической Республике Конго, где Glencore добывает медь и кобальт, сообщили федеральный прокурор и представитель компании Financial Times (FT).

Расследование связано с подозрением в подкупе иностранных должностных лиц. Компания утверждает, что готова содействовать следствию. В конце прошлого года расследование против Glencore начала Великобритания.

На этой неделе компания Tesla заключила соглашение с Glencore о закупке у швейцарской горнодобывающей компании кобальта. Tesla отметила, что поддерживает поставки с месторождений в Демократической Республике Конго, "где мы можем быть уверены, что полезные ископаемые, включая кобальт, добываются в шахтах, отвечающих нашим социальным и экологическим требованиям".

МинПром

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