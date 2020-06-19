В ОГХК возобновили работу Вольногорского комбината

В АО «Объединенная горно-химическая компания» возобновили работу Вольногорского горно-металлургического комбината. Активная работа над заключением новых контрактов с контрагентами ускорила возможность возобновления производства на Вольногорском ГМК, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных сроков», - сообщил Артур Сомов, заместитель и.о. председателя правления АО «ОГХК».

Как сообщалось ранее, и.о. председателя правления Питер Дэвис 29 мая для обеспечения интересов государства и ликвидации коррупционных схем подписал распоряжение, запрещающее все операции по отгрузке сырья в ОГХК, поскольку отгрузки продукции комбинатов происходило в соответствии с контрактами, заключенными предыдущим менеджментом, по ценам ниже рыночных, к тому же существовала угроза неуплаты по выполненным поставками.

За период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с которыми будет происходить на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних рыночных цен, что позволит капитализировать предприятие накануне приватизации и обеспечит возможность постепенно повышать зарплату сотрудникам филиалов.

ОГХК теперь работает с контрагентами напрямую без привлечения посредников по измененным обязательными условиями: заключение контрактов будет происходить с обязательным предоплатой и без возможности отсрочки платежей; работа будет осуществляться исключительно с проверенными подрядчиками, которые не имели прямого или косвенного отношения к любым коррупционных схем; устанавливается запрет на привилегированный статус или право эксклюзивности для всех контрагентов.

АО «Объединенная горно-химическая компания» - государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В 2018 чистая прибыль компании составила 114 900 000 грн, стоимость активов - 3400000000 грн. В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.



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