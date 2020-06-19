ОГХК опровергает подписание соглашения с компанией Кемурс

Информация о заключении нового договора между АО «Объединенная горно-химическая компания» и американской компанией «Кемурс» не является достоверной. Договор о поставке продукции АО «ОГХК» компании «Кемурс» был подписан в 2017 году прошлым менеджментом предприятия в лице А. В. Гладушко, до окончания срока его действия никание условия не могут быть изменены. Об сообщает пресс-служба компании.

Новым руководством в марте 2020 было подписано приложение к договору, которое предусматривает повышение цены на сырье ОГХК на четверть по сравнению с предыдущим периодом.

Предыдущий менеджмент ОГХК, под руководством А. В. Гладушко, который на тот момент был первым заместителем председателя правления ОГХК, в 2017 году подписал контракт с американской компанией «Chemours Company FC, LLC» о поставках материалов с отсрочкой платежа в 175 календарных дней, в том числе концентратов ильменитовых с содержанием ТiO2 - от 63,5% до 66,2%. Соглашение заключено на период с 1 августа 2017 по 31 июля 2020 года и предусматривает жесткие штрафные санкции за несоблюдение его условий. После завершения действия договора, договор автоматически продлевается, при условии того, что стороны не договорились об обратном.

30 марта 2020 А. Макаров, подписал дополнительное соглашение с «Кемурс», оно касается только повышение цены на сырье ОГХК на 24,65%, по сравнению с предыдущим периодом. Другие условия контракта, в частности отсрочки оплаты за продукцию в 175 календарных дней, юридически изменены быть не могут, поскольку ведут за собой существенные материальные и репутационные потери для АО «ОГХК».

"На сегодня новое руководство активно ведет переговоры с представителями компании «Кемурс » об изменениях в условиях оплаты по контракту, но надо понимать, что эта компания является глобальным игроком и мировым лидером в сфере титановых технологий, поэтому любые технические решения согласуются с их стороны достаточно долго, тогда как процесс переговоров начался только в мае 2020 года. ОГХК в любом случае будет выполнять свои обязательства перед надежными международными контрагентами», - объясняет Артур Сомов, заместитель в.и.о. председателя правления АО« ОГХК ", - заявили в пресс-службе.

Chemours - международная химическая компания полного цикла. Компания, являющаяся мировым лидером в сфере титановых технологий, фторсодержащих продуктов и химических растворов предоставляет своим клиентам из разных отраслей промышленности революционные продукты, опыт их применения и химические инновации. К 2015 году химическое производство Chemours осуществлялось под брендом Dupont.



В 2015 году миллиардная корпорация Dupont анонсировала переформатирование своего химического производства в отдельную компанию Chemours. Тогда на мировой рынок вышла новая компания с более чем 200 летним опытом в химический промышленности.

АО «Объединенная горно-химическая компания» - государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В 2018 чистая прибыль компании составила 114 900 000 грн, стоимость активов - 3400000000 грн. В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.



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