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Трубный бизнес Интерпайпа получил квартальный убыток

19.06.20 20:04
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Компания "Интерпайп", производящая стальные трубы различного сортамента и подконтрольная Виктору Пинчуку, сообщила, что по итогам января-марта 2020 года получила убыток от трубного бизнеса.

Согласно финансовому отчету, в 1 квартале этого года выручка "Интерпайпа" от продаж труб упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%, до 112 млн долл., в связи со снижением объемов продаж всего сортамента трубной продукции.

Более того, EBITDA трубного дивизиона сокращается второй квартал подряд, в январе-марте 2020 года составив "минус" 5 млн долл.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что такая негативная динамика связана с падением спроса на трубы для добычи нефти и газа на украинском и американском рынках. "Государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" существенно уменьшила закупки OCTG-труб в связи с сокращением программы бурения в Украине. На рынке США продажи нефтегазовых труб упали из-за введенных пошлин, суммарный размер которых составляет 32%", - сказал он.

В целом, в 1 квартале 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 251 млн долл., на фоне низких результатов трубного дивизиона, тогда как квартальный показатель EBITDA составил $86 млн., главным образом, за счет положительных результатов ж/д дивизиона.

В то же время, как подчеркнул Ф.Храйбе, воздействие пандемии COVID-19 на рынок ж/д продукции стран СНГ оказалось масштабнее, чем ожидали ранее в "Интерпайпе". "Остановка машиностроительных заводов и снижение ВВП заморозили вагоностроительную отрасль и рынок вагоноремонтов. Более того, с 1 июня 2020 года Евразийская экономическая комиссия возобновила действие 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские цельнокатаные колеса, что приведет к сокращению доли компании на рынке и снижению продаж в объемах", - прогнозирует гендиректор компании.

По его словам, в трубном сегменте против украинских металлургов в ЕС и странах MENA были также введены новые торговые барьеры. "Неблагоприятная рыночная конъюнктура как в трубном сегменте, так и в сегменте железнодорожной продукции негативно отразится на финансовых результатах "Интерпайпа" во 2 квартале 2020 года", - констатировал Ф.Храйбе.

МинПром

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