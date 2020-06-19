Полиция будет следить за соблюдением карантина – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции Украины соблюдения гражданами и учреждениями противоэпидемических правил.



"Арсена Борисовича (Авакова – ИФ) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться", - сказал он на заседании правительства в пятницу.



Премьер подчеркнул, что правительство не должно допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах.



Ранее сегодня сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



МинПром

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