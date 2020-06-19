Повышение тарифа на передачу Укрэнерго – крайняя мера Повышение тарифа на передачу ЗАО "НЭК "Укрэнерго" - это последняя мера, когда все другие возможности исчерпаны. Об этом сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, пишет пресс-служба Минэнерго.



"Кризисная ситуация на рынке электроэнергии сложилась еще с января этого года. К сожалению, отсутствие необходимых решений в течение последних 6 месяцев со стороны ответственных органов сделала ситуацию крайне сложной. Вместо ряда системных, эффективных мер нам предлагают просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз - это неэффективное решение. Пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" должно происходить напоследок, когда будут исчерпаны все другие возможности. Ведь повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения", - подчеркнула О.Буславец.



По ее словам, антикризисный энергетический штаб еще в начале мая разработал перечень конкретных мероприятий по урегулированию вопроса финансовой несбалансированности ГП "Гарантированный покупатель", среди которых:



достижение согласия с инвесторами о добровольном уменьшении уровня тарифов ВИЭ;



увеличение доли двусторонних договоров с конечными потребителями в портфеле продаж "Энергоатома" и ГП "Гарантированный покупатель";



отмена торговых ограничений, применяемых регулятором и Кабмином исключительно к ГП "Гарантированный покупатель";



ряд нетарифных мер финансирования ПСО по поставке электроэнергии населению и обеспечению производства ВИЭ.



Также, отмечают в министерстве, чрезвычайно важны действия НКРЭКУ в вопросе пересмотра двойных ценовых ограничений (price caps), которые действуют на "рынке на сутки вперед" исключительно для ГП "Гарантированный покупатель". Регулятор должен принять меры для устранения манипуляций на рынке электроэнергии со стороны отдельных участников.



Кроме того, народные депутаты должны поддержать ряд законопроектов, направленных на урегулирование проблем энергорынка.



"Подписание Меморандума с инвесторами ВИЭ и принятие соответствующего законопроекта позволит уменьшить нагрузку на конечную цену на электроэнергию. Полное выполнение решений Антикризисного штаба позволит избежать существенного роста тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго", - отметила и.о. министра.



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