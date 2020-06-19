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Квотирование импорта нефтепродуктов чревато монополизацией рынка

19.06.20 17:15 , РБК Украина
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Введение пошлин или квот на импорт нефтепродуктов является дискриминационным и приведет к монополизации рынка.

Об этом говорится в обращении Нефтегазовой ассоциации Украины к президенту Украины.

В Ассоциации подчеркнули, что введение ограничительных квот на импорт нефтепродуктов не применяется ни в одной стране ЕС, эти страны, имеющие дефицит объемов нефтепродуктов, наоборот, максимально открывают свои рынки, выбирая самые выгодные цены и условия у иностранных поставщиков.

По мнению представителей Ассоциации, введение квот на импорт нефтепродуктов в Украине приведет к монополизации рынка, росту цен для потребителя и промышленности и несет угрозу энергетической безопасности страны, поскольку увеличивается зависимость от одного производителя топлива, который установит ценовой диктат на внутреннем рынке.

"Квотирование импорта нефтепродуктов не является инструментом, способным обеспечить энергетическую безопасность, развитие рынка нефтепродуктов и ценовую конкуренцию", - отмечается в обращении.

В НАУ подчеркнули, что не поддерживают искусственные ограничения импорта нефтепродуктов, поскольку это имеет дискриминационный характер и приведет к росту цен для потребителя, и призвали президента вмешаться в ситуацию и не допустить введения нерыночных искусственных ограничений на рынке нефтепродуктов – квот или пошлин на импорт нефтепродуктов.

МинПром

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