ЕС продлил экономические санкции против России

Лидеры стран-участниц Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России. Решение было принято после обсуждения состояния выполнения минских соглашений. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, на сегодняшнем саммите ЕС в формате видеоконференции лидеры договорились о продлении экономических санкций против России еще на 6 месяцев.
"Решение будет оформлено в ближайшие недели", - отметил журналист.
Срок действия этих санкций истекал 31 июля. На решение о продлении уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить минские договоренности в полном объеме", - отметил он в своем Twitter.
Напомним, накануне совет Европейского Союза еще на год продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма; данный пакет предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.