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Жесткий карантин мощно ударит по экономике Украины

19.06.20 15:15 , РБК Украина
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В Кабинете министров предупреждают, что возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике Украины. Такое заявление чиновники сделали на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходимо более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - указано в сообщении.

В.Зеленский в свою очередь подчеркнул необходимость четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - отметил глава государства.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина, и назвали это "анархией".

МинПром

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