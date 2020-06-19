Нужно не повышать ренту на добычу руды, а уменьшать ее – Наливайченко Повышение в 1,5 раза ренты на добычу железной руды, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс (закон 466, более известный как законопроект 1210), уменьшит конкурентоспособность отечественных металлургов на мировых рынках, и эту норму нужно отменить. Об этом заявил народный депутат, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина 24".



"Подняли, вопреки позиции президента, ренту на добычу железной руды, нашей железной руды в Украине ... Так вот, это наша украинская руда, далее - украинские металлургические предприятия, транспортники между ними, украинский металл, снова транспортники и рынки сбыта. Когда я был заместителем министра иностранных дел, мы боролись, от Беларуси до США и Китая, хотя бы один контракт добыть для украинских производителей. Так вот, я считаю, что пришло время не увеличивать ренту, например, на украинскую железную руду, а сделать все, чтобы ее уменьшить. Для чего? Для того, чтобы поднять конкурентоспособность украинских металлургов", - сказал В.Наливайченко.



Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что серьезное повышение уровня рентной платы в условиях кризиса приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.



С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие в год выступили также Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Запорожский железорудный комбинат, ЧАО "МК "Азовсталь".



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