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Брюссель готовится к провалу торговых переговоров с Лондоном

19.06.20 14:37
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Европарламент призвал саммит ЕС подготовиться к окончательному выходу Великобритании из сообщества (Brexit) без соглашения по свободной торговле с ЕС. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

"Европарламент выступает за достижение соглашения, мы поддерживаем интенсификацию диалога. Но мы также призываем подготовиться к Brexit без соглашения, чтобы мы знали, что делать, если это произойдет, – заявил он. – Времени для достижения соглашения остается очень мало, и мы должны сделать все возможное, чтобы договоренность была достигнута".

18 июня Европарламент принял доклад по Brexit, в котором констатировал, что разногласия между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о будущих отношениях после выхода этой страны из ЕС (Brexit) остаются значительными.

Ранее, 15 июня ЕС и Великобритания по итогам очередного раунда переговоров не достигли прорыва, однако приняли совместное заявление о том, что переговорный процесс нуждается в новом импульсе для заключения и ратификации сделки до 31 декабря 2020 года.

МинПром

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