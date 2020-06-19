Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Bank of America понизил рейтинг ценных бумаг Украины

19.06.20 14:30 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Украины Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства центробанка.

Согласно глобальному исследованию BofA рейтинг ценных бумаг Украины снижен до "рыночных" (Marketweight), тогда как раньше Украина была в категории Overweight ("выше рынка"), передает Интерфакс-Украина.

Как указано в материалах исследования, решение комитета "стало последней каплей для снижения рейтинга Украины".

Наряду с инициативами по расследованию обоснованности денежно-кредитной политики государства, аналитики BofA называют также другие риски, в том числе давнюю идею о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Любая из этих инициатив может потенциально осложнить прогресс в будущем сотрудничестве с МВФ в 2020-2021 годах, что, вероятно, будет негативно воспринято рынком", – поясняет BofA.

Согласно материалам исследования, неспособность парламента утвердить программу Кабмина также усиливает неопределенность в отношении жизнеспособности нынешнего правительства в ближайшей перспективе. А рекордно большое количество новых случаев коронавируса, связанное со снятием карантинных ограничений, может потенциально представлять риск экономического локдауна.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 июня рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:15
Жесткий карантин мощно ударит по экономике Украины
14:54
Нужно не повышать ренту на добычу руды, а уменьшать ее – Наливайченко
14:37
Брюссель готовится к провалу торговых переговоров с Лондоном
14:07
Рада приняла закон о финансовых рынках
13:50
Газ может остаться дешевым больше года – Нафтогаз
13:37
Завод под Харьковом станет базовым предприятием для ремонта грузовых вагонов
13:17
Украинские порты неконкурентны из-за высоких сборов
13:12
В сентябре МВФ может выделить второй транш для Украины
12:58
Объем внешнего долга Украины превысил 1 трлн грн
12:55
Тарифы Укрзализныци завышены как минимум на 20%
12:48
Акции Ferrexpo упали в цене на 3,16% после решения Печерского суда Киева
12:40
В случае катастрофы ГМК кредит МВФ Украину не спасет - мнение
12:35
Индия собирается ввести антидемпинговые пошлины на жесть
12:15
Украинские ПХГ подготовят к переходу на учет газа в киловатт-часах к концу года
12:05
Vale в июле возобновит добычу никеля и меди в Канаде
11:51
Минздрав настаивает на жестких карантинных ограничениях
11:27
Суд снова арестовал акции Полтавского ГОКа
11:15
Китай запускает ферроникелевый завод на Сулавеси
10:56
U.S. Steel возобновила работу двух доменных печей в Словакии
10:54
Осенью ММК им Ильича завершит проект по модернизации аглофабрики
18.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!