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Завод под Харьковом станет базовым предприятием для ремонта грузовых вагонов
19.06.20 13:37 , Бизнес Цензор
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Панютинский вагоноремонтный завод (Харьковская область) станет флагманом и базовым предприятием для ремонта и строительства грузовых вагонов, заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время визита на завод. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.
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