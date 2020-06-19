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Завод под Харьковом станет базовым предприятием для ремонта грузовых вагонов

19.06.20 13:37 , Бизнес Цензор
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Панютинский вагоноремонтный завод (Харьковская область) станет флагманом и базовым предприятием для ремонта и строительства грузовых вагонов, заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время визита на завод. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

По словам руководителя компаниӥ, пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе за счет увеличения частного парка, поэтому "Укрзализныця" не планирует наращивать их строительство, а сконцентрируется на ремонтах.

"В ходе реформы вагонного хозяйства "Укрзализныця" не планирует закрывать вагоностроительные заводы, а наоборот - предложит концепцию их развития и специализации. Панютинский завод станет базовым для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от "Укрзализныци", но и от частных собственников подвижного состава", - отметил И.Юрик.

МинПром

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