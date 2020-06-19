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Украинские порты неконкурентны из-за высоких сборов

19.06.20 13:17
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Неэффективное управление, коррупция и сверхвысокие портовые сборы сделали украинские морские порты неконкурентными в мире. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Сегодня стоимость захода судов в любой отечественный морпорт в 2-4 раза выше, чем в порты стран акватории Черного моря. Если сравнивать данный показатель со странами – конкурентами Украины на мировых рынках зерна и металла, то в среднем он выше в 2-3 раза", - сказал он.

Д.Шпенов также обратил внимание на тот факт, что помимо утраты конкурентных преимуществ, украинское портовое хозяйство стремительно деградирует. Несмотря на высокую прибыль от сборов (1,6 млрд. грн по итогам 2019 года), 90% ее общей суммы АМПУ направляет в бюджет. То есть у портов практически не остается инвестиционного ресурса для развития. В результате, порты не обеспечивают национальным экспортерам необходимую пропускную способность и качество услуг.

Кроме того, высокие ставки портовых сборов приводят к росту себестоимости экспорта и дополнительным убыткам для компаний-экспортёров, отметил политик. Особенно остро эта ситуация ощущается сегодня в отечественном ГМК, который второй год к ряду терпит убытки (31 млрд. грн в 2019 г.) и снижение объемов производства (-30% в первом квартале 2020 г.).

"Эксперты World Bank Group считают, что у портовых сборов в Украине есть 40%-й потенциал снижения. Металлурги просят Кабмин с начала 2021 года снизить их на 20%. За пять последующих лет это приведет к росту общего объема перевалки грузов до 190 млн. тонн (+20%) и увеличению поступлений в бюджет. Также это позволит укрепить позиции украинских экспортеров на мировых рынках", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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