Тарифы Укрзализныци завышены как минимум на 20% Государственная монополия АО "Укрзализныця" получает сверхприбыли за счет искусственно завышенных тарифов на грузовые ж/д перевозки. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"По оценкам экспертов, тарифы монополиста как минимум на 20% превышают экономически обоснованный уровень. Средний уровень операционной прибыли компании в 2016-2019 гг. составил 20-27%, что в 2-3 раза выше, чем у железных дорог в Польше и в 15 раз выше, чем в Германии", - сказал он.



С.Магера подчеркнул, что завышенные тарифы на грузовые перевозки негативно сказываются на работе украинского ГМК, который вследствие снижения мирового спроса на металл переживает масштабный кризис. По итогам 2019 года украинские металлурги получили 31 млрд. грн убытков, а за первый квартал 2020 года спад производств составил около 30%.



При этом нардеп обратил внимание на тот факт, что ГМК является стратегически важной отраслью украинской экономики. Вместе со смежными отраслями она обеспечивает работой более 600 тыс. человек и дает около 13 млрд. долл. США валютных поступлений в страну.



"Эксперты отмечают, что при наличии политической воли у правительства, тарифы на грузовые перевозки можно снизить уже до конца 2019 года. Во-первых, за счет прекращения субсидирования пассажирских перевозок (на это сегодня уходит 66% доходов компании). Во-вторых, за счет отмены для "УЗ" платы за землю под путями. На эту статью расходов монополист тратит 4,2 млрд. грн в год. Действовать Кабмину следует быстро, так как в случае массовой остановки предприятий, последствия для экономики могут быть необратимыми", - подчеркнул С.Магера.



МинПром



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