Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Объем внешнего долга Украины превысил 1 трлн грн

19.06.20 12:58 , РБК Украина
печать
размер текста:

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн грн. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает 1 трлн грн.

"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 млрд грн. А внешний - 1 трлн 83 млн грн", - заявил С.Марченко.

В то же время министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.

"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.

Как сообщалось ранее, государственный долг Украины за апрель 2020 года вырос на 1,05 млрд долл., до 81,43 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:37
Завод под Харьковом станет базовым предприятием для ремонта грузовых вагонов
13:17
Украинские порты неконкурентны из-за высоких сборов
13:12
В сентябре МВФ может выделить второй транш для Украины
12:55
Тарифы Укрзализныци завышены как минимум на 20%
12:48
Акции Ferrexpo упали в цене на 3,16% после решения Печерского суда Киева
12:40
В случае катастрофы ГМК кредит МВФ Украину не спасет - мнение
12:35
Индия собирается ввести антидемпинговые пошлины на жесть
12:15
Украинские ПХГ подготовят к переходу на учет газа в киловатт-часах к концу года
12:05
Vale в июле возобновит добычу никеля и меди в Канаде
11:51
Минздрав настаивает на жестких карантинных ограничениях
11:27
Суд снова арестовал акции Полтавского ГОКа
11:15
Китай запускает ферроникелевый завод на Сулавеси
10:56
U.S. Steel возобновила работу двух доменных печей в Словакии
10:54
Осенью ММК им Ильича завершит проект по модернизации аглофабрики
10:44
ММК им. Ильича начал премировать сотрудников за выполнение правил техники безопасности
10:26
Трамп заявил о возможном полном разрыве отношений с Китаем
10:12
Укртатнафта обещает поставлять дизтопливо на прежних условиях
09:59
В мире снизился спрос на никель
09:33
Китай увеличил производство арматуры
09:05
ОГХК продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа
18.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!