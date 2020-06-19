Объем внешнего долга Украины превысил 1 трлн грн

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн грн. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.
Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает 1 трлн грн.
"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 млрд грн. А внешний - 1 трлн 83 млн грн", - заявил С.Марченко.
В то же время министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.
"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.
Как сообщалось ранее, государственный долг Украины за апрель 2020 года вырос на 1,05 млрд долл., до 81,43 млрд долл.