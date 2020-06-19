Объем внешнего долга Украины превысил 1 трлн грн Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн грн. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.



Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.



Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает 1 трлн грн.



"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 млрд грн. А внешний - 1 трлн 83 млн грн", - заявил С.Марченко.



В то же время министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.



"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.



Как сообщалось ранее, государственный долг Украины за апрель 2020 года вырос на 1,05 млрд долл., до 81,43 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



