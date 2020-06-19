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В случае катастрофы ГМК кредит МВФ Украину не спасет - мнение

19.06.20 12:40
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Украинскому горно-металлургическому комплексу нужна масштабная программа государственной помощи. К сожалению, власть пока до конца не понимает последствий возможной остановки стратегически важной отрасли. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Металлурги и рудокопы второй год подряд в убытках. Сказывается падение мирового спроса на металл из-за глобальной рецессии. К ней сегодня добавились последствия "карантинного" кризиса. По итогам 2019 года украинские меткомбинаты получили 31 млрд. грн убытков, после первого квартала 2020 года – еще минус 14 млрд. грн. Так как продавать металл некуда, приходится останавливать мощности. Их загрузка производителей металла упала до 70% и продолжает снижаться. Из-за убытков меткомбинатам приходится сокращать персонал", - сказал он.

М.Магомедов подчеркнул, что даже для украинцев, работа которых никак не связана напрямую с ГМК, это означает целый ряд проблем. "Во-первых, это угроза возникновения перебоев с выплатой пенсий. Металлурги в 2019 году наполнили Пенсионный фонд на 24,5 млрд. грн, а это 12,5% всех поступлений. Во-вторых, без стабильной работы ГМК к концу года украинцы могу увидеть в обменниках доллар по 40 грн. Без валютных поступлений металлургов Нацбанку не удастся удержать курс гривны на нынешнем уровне. Ведь только за прошлый год отрасль обеспечила 12,8 млрд. долларов США валютных поступлений в Украину. В-третьих, кризис в ГМК приведет к резкому росту безработицы. Прибавьте сюда еще последствия карантина и получится весьма неприглядная ситуация", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что все перечисленные последствия кризиса в ГМК в конечном итоге ударят по украинскому бюджету. "Причем удар может быть настолько мощным, что не помогут никакие кредиты МВФ. Чтобы предотвратить такой сценарий, Правительство должно уже завтра сесть за один стол с металлургами и разработать масштабную программу государственной помощи отрасли. Выживем, если объединим усилия власти и бизнеса - другого пути просто нет", - резюмировал он.

МинПром

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