Акции Ferrexpo упали в цене на 3,16% после решения Печерского суда Киева

Стоимость акций британской горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) упала на 3,16% после объявления на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно данным на бирже, акции продолжают дешеветь.



Как сообщалось чуть ранее, суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).



МинПром

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