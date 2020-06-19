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Акции Ferrexpo упали в цене на 3,16% после решения Печерского суда Киева
19.06.20 12:48 , Интерфакс Украина
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Стоимость акций британской горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) упала на 3,16% после объявления на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.
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