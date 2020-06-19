Индия собирается ввести антидемпинговые пошлины на жесть Индийский Генеральный директорат по торговым спорам (DGTR) рекомендовал Министерству финансов установить антидемпинговые пошлины на стальную продукцию, используемую для упаковки продовольственных и непродовольственных товаров, импортируемую из Евросоюза, США, Южной Кореи и Японии.



Как заявляет DGTR, расследование, стартовавшее в июне 2019 г. по инициативе индийских компаний JSW Vallabh Tinplate и Tinplate Company of India, показало, что доля импортной жести на национальном рынке возросло на 18 п.п. с 2016 по 2019 г. Поставки из-за рубежа осуществлялись по заниженным ценам, что нанесло ущерб местным производителям.



DGTR предлагает Министерству финансов установить антидемпинговую пошлину на жесть из США на самом высоком уровне - 334 долл. за т. Для европейских, корейских и японских компаний ставка должна составить соответственно 310, 251 и 222 долл. за т.



Из-под действия пошлин будет выведена японская компания Nippon Steel. В ее деятельности на индийском рынке не было выявлено фактов демпинговых поставок.



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