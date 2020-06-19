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Украинские ПХГ подготовят к переходу на учет газа в киловатт-часах к концу года

19.06.20 12:15 , Интерфакс Украина
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Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) осуществляют техническое переоснащение оборудования, которое позволит к концу 2020 года перейти на учет газа в энергетических единицах (кВт-ч), сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз" в четверг.

"Это станет возможно благодаря установлению потоковых хроматографов на всех точках входа и выхода газа в/из ПХГ. Планы по установке этого оборудования были приняты в первом квартале 2020 года и успешно реализуются", – указано в сообщении.

Компания напомнила, что переход на учет природного газа в энергоединицах позволит привести параметры ресурса на внутреннем рынке в соответствие с параметрами на таможенной границе Украины с ЕС.

Кроме того, УТГ призвал Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также участников газового рынка приложить усилия для решения проблемы низкого качества газа, подающегося в ГТС некоторыми добывающими компаниями, что приводит к разнице в объемах (в связи с различиями физико-химических показателей), измеренных в энергетических единицах, при закачке и отборе газа в/из ПХГ. В частности, УТГ отмечает необходимость утверждения действенного механизма урегулирования спорных вопросов между операторами ПХГ, ГТС и контрагентами.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект закона о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов за ресурс в единицах энергии (№2553).

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