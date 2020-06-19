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Vale в июле возобновит добычу никеля и меди в Канаде

19.06.20 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская компания Vale в июле возобновит добычу руды и производство никеля и меди на комбинате Voisey’s Bay, расположенном на севере канадского полуострова Лабрадор. Выход предприятия на полную мощность намечен на август.

Работа производственного комплекса была приостановлена в марте в начале пандемии. Предполагалось, что простой будет длиться четыре недели, но в действительности он превысил три месяца. Зато компания сообщает, что на Voisey’s Bay не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Компания также продолжит реализацию проекта организации подземной добычи руды на Voisey’s Bay. Работы стартовали в 2016 г. и должны завершиться в 2022 г.

Благодаря этому срок функционирования рудника будет продлен. Его ежегодная производительность при этом возрастет до около 45 тыс. т никеля в концентрате, 20 тыс. т меди т 2,6 тыс. т кобальта.

МинПром

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