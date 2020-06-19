Vale в июле возобновит добычу никеля и меди в Канаде Бразильская компания Vale в июле возобновит добычу руды и производство никеля и меди на комбинате Voisey’s Bay, расположенном на севере канадского полуострова Лабрадор. Выход предприятия на полную мощность намечен на август.



Работа производственного комплекса была приостановлена в марте в начале пандемии. Предполагалось, что простой будет длиться четыре недели, но в действительности он превысил три месяца. Зато компания сообщает, что на Voisey’s Bay не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.



Компания также продолжит реализацию проекта организации подземной добычи руды на Voisey’s Bay. Работы стартовали в 2016 г. и должны завершиться в 2022 г.



Благодаря этому срок функционирования рудника будет продлен. Его ежегодная производительность при этом возрастет до около 45 тыс. т никеля в концентрате, 20 тыс. т меди т 2,6 тыс. т кобальта.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



