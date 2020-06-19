Минздрав настаивает на жестких карантинных ограничениях Министерство здравоохранения Украины будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы считаем, что в определенных регионах должны вводиться жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина. Мы будем инициировать введение таких ограничений, заседания региональных комиссий. Когда я говорю о жестком ограничении, я говорю именно об ограничении работы тех или иных заведений", - сказал он на брифинге в пятницу, 19 июня.



М.Степанов добавил, что "у нас растет количество госпитализированных и растет заполняемость коек".



Министр уточнил, что его ведомство будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина. "Речь идет о транспорте, в котором люди ездят без масок. Речь идет о некоторых супермаркетах, которые перестали придерживаться социальной дистанции, в которых люди без масок и СИЗ", - сказал он.



М.Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в Украине заболел 921 человек, в том числе 64 ребенка и 161 медработник.



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