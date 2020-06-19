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Суд снова арестовал акции Полтавского ГОКа

19.06.20 11:27 , Бизнес Цензор
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Суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), сообщает швейцарская железорудная компания со штаб-квартирой в Украине Ferrexpo.

"Ferrexpo была проинформирована о том, что районный суд Киева наложил новое ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственного акционера FPM. Ferrexpo AG опротестует это решение суда в ближайшее время", - сообщает компания.

Новое судебное постановление аналогично судебному постановлению, объявленному группой 31 января 2020 года, которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года.

"Группа считает, что это ограничение связано с текущими в Украине вопросами, касающимися Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года. Деятельность Ferrexpo остается неизменной, поскольку замораживание акций не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу. Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и никогда не собиралась передавать свою долю в FPM", - сообщает компания.

Как сообщалось, 31 января 2020 года украинский суд установил ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственного акционера FPM.

2 июня Апелляционный суд Киева снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

МинПром

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