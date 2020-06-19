Осенью ММК им Ильича завершит проект по модернизации аглофабрики Осенью текущего года Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича планирует завершить проект по модернизации аглофабрики, в результате выбросы пыли в окружающую среду снизятся на 90%. Об этом сообщил генеральный директор ММКИ Тарас Шевченко во время во время виртуального пресс-тура группы "Метинвест" на предприятие.



"Сейчас мы проводим тестовые испытания, наладочные работы, которые будут длиться три-четыре месяца. К осени комбинат завершит реализацию проекта, что позволит снизить запыленность Мариуполя на треть", – сказал он.



Масштабный проект по реконструкции аглофабрики на ММКИ начался в 2012 году. Строительные работы и монтаж оборудования на аглофабрике были завершены в конце прошлого года. В обновление оборудования аглофабрики "Метинвест" вложил более 150 млн долл.



Т.Шевченко напомнил, что главным поставщиком технологического оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, а генеральный подрядчик по реализации проекта – "Метинвест-Инжиниринг". Однако через введенные в мире карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19 итальянские сотрудники последние месяцы не могли лично присутствовать на стройплощадке, а все коммуникации осуществлялись в онлайн-режиме.



Гендиректор ММК им. Ильича также подчеркнул, что ранее на пути к улучшению экологической ситуации в Мариуполе группа "Метинвест" закрыла ряд вредных агрегатов с наибольшим уровнем выбросов. В частности была закрыта аглофабрика и коксовые батареи на меткомбинате "Азовсталь", на ММКИ было выведено из эксплуатации мартеновское производство, прекращена разливка стали в слитки, остановлен комплекс работы слябинга с нагревательными колодцами.



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