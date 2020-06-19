Китай запускает ферроникелевый завод на Сулавеси Китайская компания Zhenshi Group приступила к запуску первой очереди завода по производству ферроникеля в промышленной зоне Weda Bay Industrial Park (IWIP) на индонезийском острове Сулавеси.



На предприятии установлены четыре производственные линии совокупной мощностью 3,2 тыс. т в месяц в пересчете на чистый никель. Выпуск коммерческой продукции должен стартовать в конце июня или начале июля.



Вторым участником проекта является крупнейший в Китае производитель нержавеющей стали Tsingshan Group, имеющая также металлургический завод в Индонезии.



В настоящее время Zhenshi Group занялась привлечением финансирования строительства второй очереди предприятия. Она включает каптивный угольный энергоблок установленной мощностью 250 МВт и линию по выпуску рафинированного никеля производительностью 35 тыс. т в год.



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