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Китай запускает ферроникелевый завод на Сулавеси

19.06.20 11:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская компания Zhenshi Group приступила к запуску первой очереди завода по производству ферроникеля в промышленной зоне Weda Bay Industrial Park (IWIP) на индонезийском острове Сулавеси.

На предприятии установлены четыре производственные линии совокупной мощностью 3,2 тыс. т в месяц в пересчете на чистый никель. Выпуск коммерческой продукции должен стартовать в конце июня или начале июля.

Вторым участником проекта является крупнейший в Китае производитель нержавеющей стали Tsingshan Group, имеющая также металлургический завод в Индонезии.

В настоящее время Zhenshi Group занялась привлечением финансирования строительства второй очереди предприятия. Она включает каптивный угольный энергоблок установленной мощностью 250 МВт и линию по выпуску рафинированного никеля производительностью 35 тыс. т в год.

МинПром

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