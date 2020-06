U.S. Steel возобновила работу двух доменных печей в Словакии Американская металлургическая компания U.S. Steel возобновила работу двух доменных печей и стана горячей прокатки на меткомбинате US Steel Kosice (USSK) в Словакии, остановленных в апреле текущего года в начале эпидемии коронавируса.



Как заявляет компания, решение о возвращении в строй третьей доменной печи будет зависеть от скорости восстановления европейского рынка. Пока что спрос на стальную продукцию в промышленности стран ЕС упал на 50% по сравнению с прошлым годом.



Кризис на USSK начался еще до прихода коронавируса. В 2019 г. на комбинате было выплавлено только 3,9 млн т стали против 5 млн т в 2018 г. и 5,1 млн. т в 2017 г. С целью сокращения затрат компания еще в 2019 г. начала сокращать рабочие места на предприятии.



Во время простоя на комбинате были проведены ремонты, которые ранее были запланированы на вторую половину текущего года. Поэтому в ближайшие месяцы завод должен работать более ритмично.



