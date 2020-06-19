ММК им. Ильича начал премировать сотрудников за выполнение правил техники безопасности Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича запустил пилотный проект по премированию работников за выполнение нормативных требований по технике безопасности. Об этом сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии предприятия Олег Астафьев во время виртуального пресс-тура группы "Метинвест" на ММКИ.



"В этом году мы запустили пилотный проект по мотивации персонала предусматривающий премирование наших работников за выполнение нормативных требований по технике безопасности. Таким образом, мы переходим больше к положительной мотивации работников, чем к негативной, и у каждого работника есть возможность получать дополнительный доход за соблюдения правил техники безопасности", - сказал он.



О.Астафьев напомнил, что в прошлом году "Метинвест" присоединился к международной концепции Vision Zero (нулевой травматизм).



Он рассказал, что сегодня для достижения нулевого травматизма на ММКИ кроме финансовой мотивации реализуется еще целый ряд мер. "В первую очередь это рискориентированный подход, - сообщил О.Астафьев. – Сегодня по всем цехам и по всем рабочим местам проводится комплексная оценка рисков. Мы оцениваем все опасности, разрабатываем мероприятия и стараемся снизить риски до минимума тем самым не допустить травматизма в будущем"



"Мы также определили для себя критические риски, на которые делаем особый акцент, это работа на высоте, работа с источниками энергии, газовая безопасность и перемещение грузов кранами", - добавил директор по охране труда.



Также на предприятии меняется подход к обучению сотрудников. По его словам, предприятие пересматривает существующие и разрабатывает новые программу обучения. "Мы стараемся уйти от лекционного метода обучения, перейти по большей части в проактивное при работник лучше вовлечен в процесс обучения и может отрабатывать практические навыки. Для этого мы используем тренинг-инструктажи, полигоны безопасности. Также мы вовлекаем наших работников в проведение аудитов безопасности", - рассказал он.



Кроме того ММК им. Ильича в плане соблюдения правил техники безопасности работает с сотрудниками подрядных организаций также как и со своими работниками. "Проводим для них обучение, тренинги и инструктажи. Определяем подрядчика по требованиям безопасности уже на этапе выбора поставщика. Мы контролируем выполнение работ ну и конечно же в конце даем оценку действий персонала по окончании работ, чтобы в дальнейшем понимать с кем нам работать дальше, а кто не не хочет соблюдать требования безопасности – не работать", - рассказал О.Астафьев.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



