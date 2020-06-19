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Укртатнафта обещает поставлять дизтопливо на прежних условиях

19.06.20 10:12 , Интерфакс Украина
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 ПАО "Укртатнафта", настаивающее на необходимости введения пошлин на российское дизельное топливо и сжиженный газ, заявила о готовности подписывать с украинскими потребителями контракты на поставку своей продукции на существующих условиях независимо от дальнейшей судьбы вопроса введения пошлин.

"Мы готовы подписывать контракты на поставку дизельного топлива с металлургами, аграриями, сетями АЗС на существующих сейчас условиях, независимо от того будут ли введены пошлины на российские нефтепродукты или нет", – указала компания в своем пресс-релизе в четверг, отвечая на опасения роста стоимости продукции.

Как сообщалось, в середине января 2020 года ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и потребовали введения на них пошлин в размере 8,46% с 2020 года с последующим повышением до 25,4% в 2024 году.

В заявлении указывалось, что нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов, что является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО). За счет субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украиной дизельного топлива достигла 47%, сжиженного газа – 55%, отмечали инициаторы расследования. Они утверждали, что введение пошлин не приведет к дефициту сжиженного газа и дизтоплива, а также росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.

Представители различных отраслей, опасаясь роста цен, выступают против инициативы введения импортных пошлин. По оценке консалтинговой группы "А-95" в случае введения импортной пошлины на уровне 8,46%, цена на ДТ российского происхождения вырастет на 1570 грн за тонну, сжиженного газа – на 1240 грн за тонну.

МинПром

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