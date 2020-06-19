Китай увеличил производство арматуры В течение января-мая 2020 года китайские металлургические предприятия выпустили 98,471 млн. тонн арматуры. Рост объёмов в годовом соотношении - 1,3%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на данные департамента статистики КНР.



В мае производство арматуры достигло уровня в 24,2 млн. тонн - на 9,1% больше в годовом сопоставлении и на 14,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В числе причин, повлиявших на рост показателей, - улучшение спроса со стороны потребителей сортового проката.



Объёмы производства катанки в КНР за 5 месяцев составили 60,508 млн. тонн. Снижение к январю-маю 2019 года - 1,5%. За май китайские металлурги выпустили 14,273 млн. тонн катанки - на 3,8% больше в годовом соотношении, но на 3,1% меньше к апрелю, говорится в сообщении SteelOrbis.



По данным China Iron and Steel Association (CISA), на 31 мая складские запасы арматуры и катанки составляли 6,56 млн. и 2,45 млн. тонн соответственно. Снижение по сравнению с показателями 20 мая - 5,3% и 13%.



МинПром

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