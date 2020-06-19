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Турция сократила экспорт стали на 17,8%

19.06.20 08:58 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Турецкой ассоциации экспортеров стали, в январе-мае 2020 г. национальные металлургические компании отправили за рубеж около 8,06 млн. т стали, что на 17,8% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Основной причиной этого спада является, безусловно, кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса. Однако также следует отметить, что большая часть потерь турецких компаний пришлась на страны ЕС.

В январе-мае турецкий экспорт стальной продукции в Евросоюз составил 2,3 млн. т, что на 1,2 млн. т меньше, чем в первые пять месяцев прошлого года. При этом внешние поставки в целом уменьшились на 1,75 млн. т.

По словам главы ассоциации Аднана Аслана, Евросоюз проводит протекционистскую политику в отношении турецких металлургов. А приоритетными направлениями для них становятся Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Западная Африка.

МинПром

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