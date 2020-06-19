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ОГХК продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа

19.06.20 09:05 , Бизнес Цензор
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Госкомпания "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате. Об этом свидетельствуют документы в распоряжении БизнесЦензор. 

В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном Михаилом Макаровым, отстраненным ФГИ и.о. предправления компании. 

ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа в 175 дней.



В то же время, перешедшая из российского Glencore, член правления ОГХК Татьяна Гогенко в комментарии Корреспонденту заявила, что такая практика осталась в прошлом. 

"Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", - сказала она. 

Это не единственный контракт с отсрочкой платежа. Также ОГХК начала работать и по дополнительному контракту с "Запорожским титано-магниевым комбинатом" (ЗТМК), относительно контроля над которым Фонд госимущества вдет борьбу со структурами Дмитрия Фирташа. 

В договоре с ЗТМК указано, что предприятие обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК по истечению 40 дней с дня получения товара.

ОГХК продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа 02

Как сообщалось, ОГХК в начале июня одобрило контракты с компанией-посредником "Керамплюс" Виталия Кучука. 

В 90-х филиал ОХГК – Вольногорский ГМК – уже работал с этой компанией по заниженным ценам.

МинПром

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