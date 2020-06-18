Укрметаллургпром просит власти отменить квоты на импорт серной кислоты

Объединение "Укрметаллургпром" заявило об остром дефиците на внутреннем рынке Украины серной кислоты из-за ранее введенного квотирования на этот товар, что привело к значительному росту цен на нее и нехватке для производственной деятельности коксохимических и металлургических предприятий.

В направленном президенту Украины Владимиру Зеленскому с копией министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко письме главы "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова напоминается: по инициативе основных украинских производителей серной кислоты - АО "Сумыхимпром", ГП "Восточный ГОК", ООО "Научно-производственное предприятие "Заря" и ООО "Первое химическое объединение – Минэкономики проведело спецрасследование в отношении импорта серной кислоты и олеума.

На основании расследования Межведомственная комиссия по международной торговли в июле 2018 года ввела сроком на три года ограничительные меры в виде квотирования импорта этой продукции независимо от страны происхождения и экспорта. Основанием для этих мер стала жалоба со стороны инициаторов на то, что импорт серной кислоты негативно влияет на отечественное производство из-за существенной недозагрузки производственных мощностей. Действие специальных мер началась с сентября того же года. При этом украинские производители серной кислоты заверили отечественных потребителей, что все потребности в указанной продукции будут удовлетворены своевременно и в необходимых объемах.

"Но действительность оказалась совсем иной. Почти сразу после введения указанных ограничительных мер украинские производители серной кислоты начали пренебрегать обязательствами перед потребителями, практически бойкотируя своевременные и в полном объеме поставки серной кислоты. При этом все без исключения украинские производители серной кислоты отдали этот вопрос на откуп посредникам, которые сразу начали повышать цены, внедрять новые, более жесткие формы расчетов (100%-ная предоплата за следующий месяц и штрафы в размере 20% от уменьшения законтрактованного объема), а также постоянно нарушать сроки поставок", - констатируется в письме, датированном 16 июня текущего года.

Отмечается, что метпредприятия неоднократно жаловались в Минэкономики и МКМТ на неприемлемое отношение к своим обязанностям со стороны национальных производителей серной кислоты, которые, в частности, довольно часто не выполняли заказы потребителей ни по срокам поставок, ни по их объемам, несмотря на то, что потребителями вовремя и в полном объеме была осуществлена предоплата за поставку этой продукции. Ситуация на предприятиях ухудшилась с пандемией коронавируса.

Как стало известно, один из инициаторов ограничения импорта серной кислоты и крупнейший на сегодня ее производитель в Украине - ПАО "Сумыхимпром" - внезапно прекратил отгрузку продукции украинским потребителям якобы в результате какой-то аварии. При этом ни детальной информации по существу, ни ожидаемой продолжительности ремонтных работ "Сумыхимпром" не предоставляет, а отгрузки серной кислоты на июль-2020 также не запланированы.

В то же время Днепровский завод минеральных удобрений на прошлой неделе неожиданно для всех разместил двухмесячный заказ общим объемом порядка 20 тыс. тонн серной кислоты. Это приводит к возникновению катастрофического дефицита указанной продукции на украинском рынке и дальнейшему ухудшению ситуации не только в отдельных отраслях-потребителях серной кислоты, но и в экономической и национальной безопасности Украины в целом, подчеркивается в обращении "Укрметаллургпрома".

При условии наличия тех объемов квот, которые МКМТ выделило для импорта серной кислоты, нет никакой возможности компенсировать указанный дефицит за счет импортных поставок этой продукции.

"Уже сегодня коксохимические и металлургические предприятия, большинство из которых является градообразующими и единственными источниками поступлений средств в местные бюджеты, а также ключевыми налогоплательщиками в общегосударственном масштабе, и которые и без того едва удерживаются на грани приостановления производственной деятельности, ощутили острую нехватку серной кислоты. Это, в свою очередь, уже в ближайшее время может привести к дальнейшему снижению производства, и, как следствие, к вынужденному сокращению рабочих мест, выведению из строя сложного оборудования и экологической катастрофе", - предупреждают в объединении и добавляют, что ни Минэкономики, ни МКМТ не понимают критичности ситуации.

В связи с этим "Укрметаллургпром" просит президента страны "поддержать позицию украинских горняков и металлургов и способствовать как можно более быстрому отмене действующих ограничений на импорт серной кислоты и внедрению моратория на любые ограничения импорта указанной продукции в будущем".



МинПром

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