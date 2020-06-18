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Коронавирус заставляет Air France сократить до 10 тыс. сотрудников

18.06.20 17:03 , rfi.fr
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Авиакомпания Air France сократит от 7 до 10 тыс. сотрудников для того, чтобы справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Как сообщила в четверг, 18 июня, газета Le Monde, рабочих мест лишатся как пилоты и члены экипажа, так и наземный персонал.

По данным французских СМИ, большая часть сокращений придется на наземный персонал Air France (от 4 до 6 тыс. рабочих мест). В филиале Air France Hop!, который занимается перевозками внутри страны, планируют расторгнуть контракт с более чем половиной сотрудников (1500 из 2700). Это направление в компании называли дефицитным еще до начала кризиса, вызванного COVID-19: в 2019 году Air France потеряла 200 млн евро на внутренних рейсах.

Сокращение персонала Air France подтвердил также министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. "Air France будет принимать меры (для сокращения расходов)", — отметил он в эфире радиостанции France Inter. Как заявил политик, государство попросило компанию не принуждать сотрудников уволиться, а достичь соглашений с профсоюзами и договориться о плане по сокращению рабочих мест.

Как утверждает Libération, пилотам, которые приближаются к концу карьеры из-за возраста, предложат значительные компенсации. Так в компании пытаются избежать новых забастовок. Всего Air France может сократить до 400 летчиков, в том числе командиров корабля.

Ранее французские власти заявили, что потратят 7 млрд евро на спасение национального перевозчика. Однако речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредите, который Air France должен будет вернуть в ближайшие годы. Как утверждает Le Monde, компания должна будет выплачивать 1 млрд евро в год.

МинПром

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