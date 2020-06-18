В июле в Украину может приехать миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину уже в июле, после чего можно будет говорить о втором транше кредита.
Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.
"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можно будет говорить о транше", - сказал С.Марченко.
Он также напомнил, что Украина за несколько лет планирует отказаться от кредитования со стороны МВФ.
"Любая нормальная страна должна расти, в том числе и в сотрудничестве с МВФ. Сейчас у нас есть необходимость брать займы, в том числе и в бюджет. Мы видим возможности в 2022 году не брать займы у МВФ в бюджет напрямую", - отметил министр.
Как сообщалось, 10 июня Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на полтора года.