В июле в Украину может приехать миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину уже в июле, после чего можно будет говорить о втором транше кредита.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.



"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можно будет говорить о транше", - сказал С.Марченко.



Он также напомнил, что Украина за несколько лет планирует отказаться от кредитования со стороны МВФ.



"Любая нормальная страна должна расти, в том числе и в сотрудничестве с МВФ. Сейчас у нас есть необходимость брать займы, в том числе и в бюджет. Мы видим возможности в 2022 году не брать займы у МВФ в бюджет напрямую", - отметил министр.



Как сообщалось, 10 июня Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на полтора года.



12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долл.



МинПром

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