Метинвест после долгого перерыва вновь поставляет сталь в Китай Быстрое восстановление деловой активности Китая оказало положительное влияние не только на горнорудный сегмент группы "Метинвест", но и позволило поставлять на рынок Поднебесной стальную продукцию. Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время виртуального пресс-тура на Мариупольский меткомбинат им. Ильича.



"Китай не является нашим традиционным клиентом с точки зрения поставок металлопродукции, однако это наш долгосрочный рынок поставок железорудного сырья и он остается одним из самых емких рынков по поставкам ЖРС", - напомнил он.



"Быстрое восстановление деловой активности Китая положительно влияет в первую очередь на наш горнорудный сегмент. Но уже из-за пострадавших рынков в Европе, Украине и России даже Китай оказался для нашей металлургии рынком на котором мы можем работать, чего компания не делала в больших масштабах уже достаточно давно", - сказал топ-менеджер.



Ю.Рыженков отметил, что замедление деловой и строительной активности на рынках ЕС, Украины и России сильно снизило возможности компании по реализации продукции высокого передела. В то же время быстрое восстановление Китая после пандемии позволило "Метинвесту" переключиться на производство полуфабрикатов, а также чугуна, которые сегодня в больших объемах поставляются в Китай.



"Если говорить о последних нескольких месяцах, после апрельского провала, когда нам пришлось снизить производство из-за остановки наших итальянских предприятий мы вернулись к запланированным уровням производства и сегодня работаем практически полным составом оборудования, - сообщил Ю.Рыженков. - Но фокус в портфеле смещен с продуктов высокого передела, таких как холоднокатаный прокат, толстый лист в сторону полуфабрикатов а также горячекатаного рулона".



МинПром



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