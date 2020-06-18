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Скандальный экс-министр покупает еще 3 газовые компании

18.06.20 16:11 , enkorr
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Бывший министр экологии Николай Злочевский 29 мая стал официальным бенефициарным владельцем компании "Гео Инвест Групп", свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц.

За четыре месяца до данной сделки компания "Гео Инвест Групп" без аукциона получила лицензию на разработку Бахраноско-Подольской нефтегазоносной площади (229 кв. км) в Полтавской области сроком на 20 лет.

Контроль над "Гео Инвест Групп" был установлен через новую компанию Н.ЗлочевскогоSystemoil Energy CY Limited, зарегистрированной на Кипре в январе 2020 г. Это был первый газодобывающий актив в Украине, оформленный на этого нерезидента.

18 июня Антимонопольный комитет рассмотрит заявку Systemoil Energy CY Limited Злочевского на возможность приобретения контроля над еще двумя газодобывающими компаниями — "Альба Ресурс" и "Мироновкастроймонтаж" (обе — Харьков). АМКУ должен дать предварительные выводы, нужно ли покупателю получать разрешение антимонопольного ведомства для установления контроля над компаниями.

Эти компании владеют лицензиями на разработку Южно-Медведевской и Южно-Хрестыщенской площадей соответственно, которые они получили в 2011 г. Компания "Альба Ресурс" контролируется кипрской "Дафресион Сервисиз Лтд", "Мироновкастроймонтаж" — контролируется компанией "Диморено Венчерз Лтд".

Напомним, в 2019–2020 гг. Burisma была едва ли не самым активным покупателем активов на газовом рынке. Последнее крупное приобретение — бывшие активы Cadogan Ukraine компании "ПК Газдобыча" и "Астроинвест Украина", сделки по которым были закрыты в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. соответственно. В мае 2020 г. Burisma стала владельцем сейсморазведывательной компании "Геоюнит".

МинПром

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