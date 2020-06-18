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Решить проблему утилизации шлаков можно только на уровне государства

18.06.20 15:37
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Проблема накопления шлаков на металлургических предприятиях решается на уровне государства. Такое мнение высказал генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Тарас Шевченко во время виртуального пресс-тура группы "Метинвест" на предприятие.

Он напомнил, что несколько десятилетий назад шлак являлся основным строительным как для дорожного, так и гражданского, а также промышленного строительства и практически весь утилизировался. В том числе шлаки широко использовались и для производства цемента.

"К сожалению, в последние десятилетия этот передел, который использовал шлаки, перестал практически функционировать и шлаки начали накапливаться.. Поэтому мы, безусловно понимая проблемность этого вопроса, приобрели две аспирационные установки и организовали у себя переработку этих шлаков. В процессе переработки мы извлекаем из них металлосодержащий материал и подготавливаем эти шлаки к возможности их потенциального использования в дорожном строительстве", - рассказал гендиректор предприятия.

Т.Шевченко сообщил, что в прошлом году ММК им. Ильича заключил ряд договоров с коммунальными хозяйствами города, с поселковыми и сельскими советами, с райгосадминистрациями о безоплатной поставке шлака для ремонта и строительства дорог. Причем меткомбинат обеспечивает бесплатную доставку шлака.

"Но это небольшие объемы, которые не в состоянии глобально решить проблему накопления шлаков. Она решается на уровне государства методом принятия законодательных актов, которые заставили бы строителей, как это уже было раньше, частично использовать шлак в виде компонентов для изготовления их продукции", - подчеркнул он.

Говоря о принятой в декабре Кабинетом министров рекомендации использовать металлургические шлаки и золы в дорожных работах, Т.Шевченко отметил, что "с одной стороны это радует, но с другой реальных действий пока не произошло".

"Очень надеемся, что скоро появятся подзаконные акты и дополнительные указания потенциальным потребителям нашей продукции, и мы сможем и решить проблему утилизации шлака и оказать полезную помощь строителям в выполнении их задач", - резюмировал гендиректор ММК им. Ильича.

МинПром

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