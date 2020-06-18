Решить проблему утилизации шлаков можно только на уровне государства

Проблема накопления шлаков на металлургических предприятиях решается на уровне государства. Такое мнение высказал генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Тарас Шевченко во время виртуального пресс-тура группы "Метинвест" на предприятие.
Он напомнил, что несколько десятилетий назад шлак являлся основным строительным как для дорожного, так и гражданского, а также промышленного строительства и практически весь утилизировался. В том числе шлаки широко использовались и для производства цемента.
"К сожалению, в последние десятилетия этот передел, который использовал шлаки, перестал практически функционировать и шлаки начали накапливаться.. Поэтому мы, безусловно понимая проблемность этого вопроса, приобрели две аспирационные установки и организовали у себя переработку этих шлаков. В процессе переработки мы извлекаем из них металлосодержащий материал и подготавливаем эти шлаки к возможности их потенциального использования в дорожном строительстве", - рассказал гендиректор предприятия.
Т.Шевченко сообщил, что в прошлом году ММК им. Ильича заключил ряд договоров с коммунальными хозяйствами города, с поселковыми и сельскими советами, с райгосадминистрациями о безоплатной поставке шлака для ремонта и строительства дорог. Причем меткомбинат обеспечивает бесплатную доставку шлака.
"Но это небольшие объемы, которые не в состоянии глобально решить проблему накопления шлаков. Она решается на уровне государства методом принятия законодательных актов, которые заставили бы строителей, как это уже было раньше, частично использовать шлак в виде компонентов для изготовления их продукции", - подчеркнул он.
Говоря о принятой в декабре Кабинетом министров рекомендации использовать металлургические шлаки и золы в дорожных работах, Т.Шевченко отметил, что "с одной стороны это радует, но с другой реальных действий пока не произошло".
"Очень надеемся, что скоро появятся подзаконные акты и дополнительные указания потенциальным потребителям нашей продукции, и мы сможем и решить проблему утилизации шлака и оказать полезную помощь строителям в выполнении их задач", - резюмировал гендиректор ММК им. Ильича.