Ferrexpo просит допустить ее к пилотному проекту частной тяги на железной дороге Ferrexpo повторно просит Министерство инфраструктуры и "Укрзализныцю" допустить компанию к пилотному проекту частной тяги на железной дороге



Компания напоминает, что начиная с 2015 года, неоднократно обращалась к Министерству инфраструктуры, руководству АО "Укрзализныця", комиссии Министерства инфраструктуры по отбору участников экспериментального проекта и другим ответственным органам с просьбой разрешить ей использовать собственный подвижный состав в рамках эксперимента по допуску частной тяги на железной дороге.



"Такой шаг даст возможность решить кризисную ситуацию в сфере ж/д перевозок, которая циклически возникает в УЗ по объективным причинам и не дает возможности вовремя удовлетворить в полном объеме потребности перевозчиков касательно объемов и качества грузовых перевозок. Также это полностью соответствует либерализационным стандартам на рынках США и стран Европейского союза, которые мы разделяем", - отмечается в сообщении.



В компании также подчеркнули, что Ferrexpo является крупнейшим индивидуальным перевозчиком грузов среди клиентов "Укрзализныци". Основной целью участия компании в пилотном проекте является своевременная доставка грузов и выполнение условий контрактов с клиентами.



"С 2017 года наши специалисты были активными участниками переговорного процесса с ответственными министерствами и другими органами касательно подготовки транспортировки грузов собственным подвижным составом и порядка реализации этого экспериментального проекта, что позволит улучшить эффективность грузоперевозок и оптимизировать стоимость материалов, запчастей и закупки топлива. В результате данной работы Ferrexpo направила в Министерство инфраструктуры и комиссию Министерства инфраструктуры по отбору участников экспериментального проекта заявку на участие в пилотном проекте использования собственного подвижного состава", - говорится в сообщении.



Ferrexpo отмечает, что одним из важнейших вопросов подготовки участия в выше указанном пилотном проекте был выбор типа (модели) подвижного состава и эксперты компании определили варианты соответствующих единиц, которые подпадают под требования Правил технической эксплуатации (ПТЭ) "Укрзализныци".



"Не менее важным моментом является также безопасность перевозок. На период пилотного проекта частные перевозчики обязаны выполнять требования тех же нормативных документов, что и АО "Укрзализныця". Компания Ferrexpo понимает чрезвычайную важность вопроса безопасности, готова выполнять требования всех соответствующих нормативных документов в период действия экспериментального проекта и в дальнейшем после вступления в действие законопроекта о железнодорожном транспорте Украины, принятие и имплементация которого является чрезвычайно важными для отрасли инфраструктуры", - резюмируется в сообщении компании.



МинПром



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