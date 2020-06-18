Поставки нефти из стран, не входящих в организацию, возрастут – ОПЕК В ОПЕК спрогнозировали рост поставок нефти из стран, которые не входят в состав организации, однако участвуют в сделке по сокращению добычи "черного золота". Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета организации.



Так, текущей прогноз доходит до отметки в 61,8 млн б/с и превышает предыдущие планы по добыче на 0,3 млн б/с.



Сообщается, что все десять стран не участниц организации, которые соблюдают оговоренные условия по сокращению добычи нефти, ответственно подошли к корректировкам и ранее снизили свою добычу на 2,59 млн б/с в мае.



Дальнейший рост поставок нефти коснется таких стран, как Бразилия, Норвегия, Гайана и Австралия.



Также позитивный прогноз был сделан относительно России: в текущем году страна повысит свои поставки на 160 тыс. б/с — до 10,3 млн б/с.



В четверг, 18 июня, американские биржи показали спад цены на нефть марки Brent и WTI: 40,52 долл. за баррель и 37,62 долл. за баррель, соответственно.



Это случилось на фоне начала повторной волны пандемии коронавируса в Китае и США, как свидетельствуют данные торгов.



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