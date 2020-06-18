В кризисных условиях повышение налогов является недопустимым - Рыженков В текущей экономической ситуации повышение налоговой нагрузки недопустимо и может привести к критическим последствиям, как для горно-металлургического комплекса, так и для экономики страны в целом. Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время виртуального пресс-тура на Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.



Он напомнил, что принятие закона №466 (законопроект №1210) привело к существенному повышению ренты на добычу железной руды с 8 до 11-12 % в зависимости от цен на сырье. По оценкам Ю.Рыженкова, в результате повышения ставок уплата ренты горнорудными предприятиями увеличится на 64 млн долл в год.



"К сожалению приходится констатировать, что государство в очередной раз пытается решить проблему поступления в бюджет за счет горно-металлургического комплекса. Это, конечно же, самый легкий путь наполнения бюджета, так как ГМК это ответственный плательщик и работает полностью "в белую". Но как мне кажется, государство забывает, что ГМК это вся цепочка это не только добыча и продажа руды, но это также и металлургические предприятия. И только убыток метпредприятий в прошлом году составил более 30 млрд грн и для того чтобы они не закрылись их приходилось дотировать за счет доходов от продаж железорудного сырья. И об этом государство забывает, когда увеличивает нагрузку на горнорудные предприятия", - сказал Ю.Рыженков.



Топ-менеджер выразил уверенность, что подобные законодательные инициативы несут огромный вред для бизнес-среды поскольку они нивелируют огромные усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, не способствуют привлечению новых инвестиций, а напротив вызывают отток уже имеющихся и ставят под угрозу всю цепочку производства в ГМК.



"Сегодня мы призываем отложить принятие инициатив закона №466 в части увеличения ренты на добычу руды,- отметил Ю.Рыженков. – Мы призываем выработать прозрачные и понятные методы определения ренты, которые приняты во всем мире и которые могли бы применяться в нашей стране".



Как сообщалось, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отложить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс. В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местных бюджетов, а также ухудшению состояния экономики.



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