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Карантин не изменил производственные планы Метинвеста

18.06.20 15:15 , Интерфакс Украина
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Горно-металлургическая группа "Метинвест" из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, а также приостановки прокатных заводов Ferriera Valsider и Metinvest Trametal в Италии, не пересматривала свои производственные планы. Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, передает Интерфакс-Украина.

"Наши итальянские предприятия приостанавливали свою работу в соответствии с постановлением правительства Италии. Нам пришлось снизить производство стали в апреле и частично в мае из-за остановки наших итальянских заводов, но глобально мы не пересматривали нашу программу и производственные процессы. И как только перезапустились итальянские заводы, мы сразу восстановили уровень производства на наших ключевых комбинатах в Мариуполе", – сказал Ю.Рыженков.

Гендиректор "Метинвеста" добавил, что сегодня Ferriera Valsider и Metinvest Trametal в Италии работают в штатном режиме.

При этом он подчеркнул, что в компании также внедрили комплекс мер по борьбе с коронавирусом, обеспечили сотрудников средствами защиты, внедрили проверку температуры, дезинфекцию помещений и транспорта.

"Все три месяца наши украинские предприятия работали в штатном режиме и их модернизация не прекращалась ни на минуту – вводили и вводятся новые объекты", – отметил гендиректор.

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