Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Падение экономики Украины в июне остановилось – Минфин

18.06.20 15:02 , Укринформ
печать
размер текста:

 По предварительным оценкам Министерства финансов, падение экономики, которое наблюдалось в Украине в апреле-мае, в июне остановилось.
Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют, скажем, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и прекратила расти безработица. У нас есть основания считать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае", - сказал С.Марченко.

Он также подчеркнул, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

Как сообщалось, по предварительным оценкам Национального банка, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии, а также глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, при этом наибольшее падение следует ожидать в апреле-июне - до 11%.

По оценкам МВФ, падение экономики Украины в 2020 году достигнет 8,2%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:16
Метинвест после долгого перерыва вновь поставляет сталь в Китай
16:11
Скандальный экс-министр покупает еще 3 газовые компании
15:52
Рада приняла в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме
15:37
Решить проблему утилизации шлаков можно только на уровне государства
15:30
Поставки нефти из стран, не входящих в организацию, возрастут – ОПЕК
15:15
Карантин не изменил производственные планы Метинвеста
14:49
Ferrexpo просит допустить ее к пилотному проекту частной тяги на железной дороге
14:37
Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом направят на ремонт дорог
14:34
В кризисных условиях повышение налогов является недопустимым - Рыженков
14:23
Крупнейший в мире производитель титана может остановиться
14:08
КЖРК увеличил производство товарной руды
13:54
Шмыгаль не видит повода для отставки Кабмина после провала его программы
13:39
Украина потеряла еще одну позицию в рейтинге конкурентоспособности
13:24
Запасы газа в хранилищах превысили 19 млрд куб. м
13:07
Морские порты Украины увеличили перевалку руды на 37%
12:54
В мире наблюдается избыток первичного алюминия
12:37
ОПЗ поставил на внешние рынки рекордный объем продукции
12:19
Китай намерен и дальше сокращать устаревшие производственные мощности
12:02
Moody's присвоило Метинвесту кредитный рейтинг уровня B2
11:47
Из-за квот на импорт удобрений Украина может потерять свыше 200 млн долл.
17.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!