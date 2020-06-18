Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом направят на ремонт дорог Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц, передает БизнесЦензор. За принятие разработанного депутатами от фракции "Слуга народа" законопроекта №3509 во втором чтении и в целом проголосовал 331 народный депутат.



В частности, законом предусмотрена возможность направления средств фонда борьбы с коронавирусом на "приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений, улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения".



В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что выделение средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.



Как сообщалось, изначально авторы законопроекта предлагали выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемии 35 млрд грн только на дорожные работы, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.



Однако ко второму чтению перечень направлений для выделения средств был расширен приобретением оборудования и проведением ремонта медицинских учреждений.



По данным Минфина на 10 июня, Кабинет министров уже распределил 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.



МинПром



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