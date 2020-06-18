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Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится соцнапряженность в обществе

18.06.20 17:21
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Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа приведет к повышению цен на продукты питания и росту инфляции. Об этом говорится в обращении ОО "Всеукраинский аграрный форум" к премьер-министру Денису Шмыгалю. 

"Увеличение стоимости дизельного топлива и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цен на продукты питания, транспортные перевозки, себестоимость других товаров широкого потребления. Первыми на себе последствия таких действий ощутят аграрии: в случае принятия решения, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас", - отмечается в обращении. 

В организации также отметили, что следствием введения пошлины на дизтопливо станет подорожание себестоимости выращенной аграриями сельхозпродукции, уменьшение рентабельности и, как результат, - падение конкурентоспособности на мировых рынках. По их оценкам, в случае внедрения пошлины дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти на 1,9-3,0 млрд грн. 

Кроме того, аграрии обратили внимание, что подорожание дизтоплива приведет к увеличению расходов не только аграриев, но и всех без исключения отраслей экономики, из-за увеличения стоимости перевозки продукции. 

"Введение специальной пошлины на дизтопливо и сжиженный газ обострит социальную напряженность, ведь цены на топливо на АЗС для конечных потребителей начнут стремительно расти", - отмечается в обращении. 

Напомним, ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам. 

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев отметил, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.


МинПром 

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