Импорт российской продукции из нержавеющей стали увеличился в мае

В мае Россия импортировала около 33 тыс. тонн продукции из нержавеющей стали, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизившись на 10,9% по сравнению с 37 тыс. тонн в предыдущем месяце.

Среди них объем импорта горячекатаного проката вырос на 29,4%, сварной трубы - на 19%, а бесшовной трубы - на 15,5% в годовом исчислении.



Однако, объем импорта холоднокатаного проката снизился на 19,8%, длинномерного проката - на 37,6%, а сварной проволоки - на 25,1% в годовом исчислении.



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