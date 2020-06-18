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Импорт российской продукции из нержавеющей стали увеличился в мае
18.06.20 17:30
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В мае Россия импортировала около 33 тыс. тонн продукции из нержавеющей стали, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизившись на 10,9% по сравнению с 37 тыс. тонн в предыдущем месяце.
Среди них объем импорта горячекатаного проката вырос на 29,4%, сварной трубы - на 19%, а бесшовной трубы - на 15,5% в годовом исчислении.
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