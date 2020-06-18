Крупнейший в мире производитель титана может остановиться Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.



"Рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем", — заявил М.Кузюк и отметил, что работать на маленькой загрузке еще хуже, чем полная остановка.



По его словам, компания также допускала возможность прервать работу в августе, но отказалась от этой идеи. М.Кузюк отметил, что перед коммерческим блоком стоит задача искать заказы, так как "это будет лучший вариант, нежели чем останавливаться".



Отвечая на вопрос о сокращениях на предприятии, М.Кузюк заявил, что они не коснутся инженерного состава, а только руководящего состава и вспомогательного персонала.



"Цель — достичь более прозрачной системы управления, меньшее количество руководителей на большее количество основных сотрудников, которые делают работу", — заявил он и пообещал, что массовых увольнений и сокращений не планируется.



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