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Крупнейший в мире производитель титана может остановиться

18.06.20 14:23 , РБК
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Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк. 

"Рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем", — заявил М.Кузюк и отметил, что работать на маленькой загрузке еще хуже, чем полная остановка.

По его словам, компания также допускала возможность прервать работу в августе, но отказалась от этой идеи. М.Кузюк отметил, что перед коммерческим блоком стоит задача искать заказы, так как "это будет лучший вариант, нежели чем останавливаться".

Отвечая на вопрос о сокращениях на предприятии, М.Кузюк заявил, что они не коснутся инженерного состава, а только руководящего состава и вспомогательного персонала.

"Цель — достичь более прозрачной системы управления, меньшее количество руководителей на большее количество основных сотрудников, которые делают работу", — заявил он и пообещал, что массовых увольнений и сокращений не планируется.

МинПром

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